Pouvoir aider voisins et amis sans être imposé, le mode d'emploi

Salariés, indépendants à titre principal et retraités pourront augmenter leurs revenus de 6.000 euros par an sans être imposés. Du moins si la mesure, proposée dans le cadre de l'accord de l'été 2017, est votée. Ses opposants craignent la concurrence déloyale et le délitement de l'engagement volontaire.