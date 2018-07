"Il n'y a qu'en Italie que le diesel est plus cher qu'en Belgique"

Lundi, le système du cliquet a été appliqué au diesel pour la huitième fois. "Cela signifie que faire le plein de diesel est un peu moins cher, mais que la diminution de prix est compensée par une augmentation des accises", explique Joni Junes de VAB. "En Belgique, les accises sur le diesel et l'essence sont au même niveau."

Si l'on compare les taxes appliquées sur les carburants, il s'avère que le diesel est particulièrement imposé en Italie, en France et en Belgique. En France, les taxes constituent 59% du prix du diesel et 62% du prix de l'essence. Les automobilistes prenant la route du soleil seront inspirés de se ravitailler au Luxembourg.

Sur un plein de 50 litres de diesel, il est possible d'économiser 20,60 euros par rapport à la Belgique. L'Autriche, l'Espagne et l'Allemagne sont également moins onéreux. "Il n'y a qu'en Italie que le diesel est plus cher", ajoute le VAB.