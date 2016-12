Bonus logement: dois-je me dépêcher d'acheter à Bruxelles ?

Si vous achetez une maison familiale à Bruxelles maintenant, le crédit hypothécaire contracté pour cet achat vous donne encore droit à un bonus logement. Par contribuable, vous bénéficiez dans ce cas, chaque année, d'un avantage fiscal jusqu'à 2.300 euros, plus 770 euros pendant les dix premières années et encore 80 euros si vous avez au moins trois enfants à charge au 1er janvier 2017.

Si vous achetez l'habitation l'année prochaine, le bonus logement n'existera plus. L'avantage fiscal annuel sera alors remplacé par une réduction sur le droit d'enregistrement jusqu'à 175.000 euros. Cela se traduit par un avantage financier immédiat jusqu'à (12,5% x 175.000 euros =) 21.875 euros. À condition que ce logement soit celui dans lequel vous habitez personnellement et qu'il ne coûte pas plus de 500.000 euros.

Il est toutefois utile de savoir que vous bénéficiez déjà d'une réduction sur le droit d'enregistrement aujourd'hui, de (12,5% x 60.000 euros =) 7.500 euros, à l'achat d'un logement unique et pour usage personnel à Bruxelles. Dans certaines zones, cette réduction s'élève même à (12,5% x 75.000 euros =) 9.375 euros. En bref: acheter en 2017 ne vous fait bénéficier, dans la plupart des cas, que de (21.875 euros - 7.500 euros =) 14.375 euros d'avantage supplémentaire.

Vous avez l'opportunité d'acheter l'habitation en question cette année encore et, pour ce faire, de souscrire un crédit logement ? Dans ce cas, vous bénéficiez, en tant que famille avec deux enfants, d'une économie d'impôt maximale de 48.330 euros sur une durée de 20 ans. Plus précisément:

10 ans x 3.070 euros x 2 personnes = 61.400 euros

10 ans x 2.300 euros x 2 personnes = 46.000 euros

Total sur 20 ans: 107.400 euros x 45% d'impôts = 48.330 euros

Conclusion: vous avez tout intérêt, si possible, à acheter l'habitation encore en 2016. L'économie d'impôt de maximum de 48.330 euros sur une période de 20 ans est dans ce cas effectivement beaucoup plus élevée que le gain immédiat de 14.375 euros en droits d'enregistrement.