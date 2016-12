Crédit logement : les taux négatifs définitivement exclus pour les clients de Belfius

Dans certains cas, un crédit logement à taux variables souscrit dans le passé permet à ces clients de bénéficier d'un taux jusqu'à 0% ou même en-deça. Mais toutes les banques ne sont pas disposées à payer une rémunération aux emprunteurs si le taux d'intérêt passe en négatif.

Pas de taux d'intérêt négatif

Il y a deux semaines, l'Ombudsfin faisait savoir que quelques clients d'AXA et de Belfius avaient introduit une plainte auprès de leur service dans ce contexte. La banque d'Etat avait alors communiqué que le dossier allait être minutieusement étudié. Lundi, Belfius a annoncé que les taux négatifs sur les crédits logement sont définitivement exclus. C'est ce qu'écrit De Tijd.

Selon la banque, le but d'un crédit logement est clair, tant pour la banque que pour le client. "La banque met un capital à disposition du client pour l'acquisition d'un bien immobilier, le client paie pour cela une rémunération - un intérêt. L'intention des parties n'a jamais été que des clients reçoivent un capital à disposition de la banque et que la banque paie encore une rémunération en plus ", ressort-il. Le taux d'intérêt ne peut, en d'autres mots, pas descendre en-dessous de 0%.

(NS)