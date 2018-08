Immobilier: vous souhaitez faire une offre? Attention!

Engagement irrévocable

Vous pensez peut-être que faire une offre pour une maison n'est qu'une simple proposition. Loin s'en faut. Si vous avez reçu une parfaite information et que le vendeur contresigne votre offre, la vente est faite. Irrévocablement sans l'accord contraire des deux parties. A moins de prouver que vous n'avez pas reçu toute l'information nécessaire au préalable ou que celle-ci était mensongère, il vous sera très difficile de vous désengager. De plus en plus de propriétaires intentent une procédure en justice contre des acheteurs trop enthousiastes qui se désistent ensuite. On ne saurait trop vous conseiller de consulter votre notaire avant de faire une offre. Bannissez les offres téléchargées sur Internet ou celle proposée par le vendeur. Chaque partie doit être défendue au mieux de ses propres i...