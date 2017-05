La dérogation en urbanisme: mode d'emploi

Le foisonnement des règles et leur caractère nécessairement général et abstrait fait qu'il est pratiquement impossible d'en observer intégralement tous les aspects. Et c'est généralement tant mieux : un projet qui serait strictement conforme à toutes ces impositions ne serait sans doute pas des meilleurs sur le plan architectural. Laissons donc aux architectes la possibilité de créer de nouvelles formes urbaines sans les brider outre mesure.

