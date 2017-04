'Le consommateur doit être stimulé à consommer l'énergie au meilleur moment'

La principale innovation sera sans nul doute liée au système de tarification. L'actuelle catégorisation en tarif de jour et tarif de nuit est dépassée. Elle ne tient pas compte des réelles variations de l'offre et de la demande dans une période de 24 heures. Le consommateur doit être stimulé à consommer l'énergie au moment le plus propice, mais cela ne sera possible que s'il le comprend et qu'il peut, en temps réel, anticiper les variations de prix sur le marché. La combinaison de la maîtrise de la demande, des compteurs intelligents et de l'émergence des technologies liées aux batteries offre également des avantages aux gestionnaires de réseaux.

