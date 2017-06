80%

Les personnes qui n'empruntent pas plus de 80% de l'achat d'une habitation obtiennent souvent un meilleur taux et reçoivent plus rapidement un accord pour emprunter. Une banque a bien sûr le droit de vous prêter plus de 80% de la valeur de marché de l'habitation à financer, mais le risque devient alors plus grand pour elle en cas de problèmes ...