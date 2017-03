Que permet un audit énergétique ?

Afin d'économiser sur la facture énergétique de votre appartement ou de votre maison, il n'est pas seulement important de bien isoler. Il est également utile d'analyser la qualité de vos installations et de détecter celles qui consomment le plus d'énergie. Ce n'est que lorsque cette analyse est faite que l'on peut oeuvrer à la mise en place de mesures concrètes pour rationaliser votre consommation d'énergie.

Un audit énergétique, techniquement appelé procédure d'avis énergétique (PAE), peut dans ce cas vous aider. Sur le site web des autorités wallonnes et flamandes, vous trouverez les auditeurs agréés par ces deux régions. Pour la Région bruxelloise, vous pouvez vous adresser au service Info-environnement.

Que fait l'auditeur énergétique ?

A l'aide d'un logiciel, l'expert analyse les murs, les portes et les fenêtres existants. Il examine aussi le degré d'isolation de votre habitation et évalue le système de ventilation. Il vérifie également les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. De plus en plus d'audits incluent aussi un scan thermique : celui-ci constate, à l'aide d'une caméra infrarouge, les éventuelles anomalies thermiques.

Comment préparer un audit énergétique ?

Afin de faciliter la visite de l'auditeur, récoltez et préparez les informations utiles sur votre logement, comme vos décomptes de gaz, de mazout et d'électricité, les éventuelles factures et données techniques liées à des interventions antérieures (comme l'isolation du toit ou le renouvellement d'un boiler), l'attestation d'entretien de chauffage. Il est également utile de faire un plan de votre habitation avec un relevé de toutes les mesures.

Que pouvez-vous en espérer ?

L'auditeur énergétique attribue un label de A à E à tous les éléments analysés. Sur base de ces observations, il peut cartographier les points faibles et vous donner des conseils personnalisés pour la rationalisation de la consommation d'énergie. Vous recevez également un rapport final détaillé dans lequel les améliorations possibles sont mises en lumière sur les différents plans.

Combien coûte un audit énergétique ?

Les variations de prix varient en fonction du projet et de sa réalisation concrète

Un audit énergétique coûte en moyenne entre 300 et 700 euros hors TVA (vous payez toujours 21% de TVA, même si votre habitation a plus de cinq ans). "Les prix varient en fonction du projet et de sa réalisation concrète", explique l'auditeur énergétique Dirk De Groof. "Les caractéristiques thermiques des différentes parties de l'habitation sont-elles effectivement étudiées ou sont-elles simplement envisagées ? Et les spécifications des installations techniques sont-elles effectivement mesurées ? Le degré de précision de l'étude détermine également le coût de l'audit."

"Un scan thermique est une méthode efficace pour réaliser un audit", explique Gunter Brems du bureau d'étude Envicas. "Comme vous pouvez très bien détecter les pertes de chaleur, vous pouvez estimer que le coût d'une telle étude - déjà possible pour 300 euros hors TVA - est en général récupéré en moins de deux ans."

Les primes auxquelles les particuliers ont droit varient d'une Région à l'autre. La Région flamande n'accorde plus de prime pour les audits énergétiques. Voici les sites web de la Région bruxelloise et de la Région wallonne en matière de primes énergie.

Comment choisir un auditeur énergétique ?

Mais comment choisir un candidat adéquat ? "En dehors de l'expérience suffisante, une bonne formation en techniques architecturales est une exigence absolue ", explique Dirk Van Loo de UwEnergiedeskundige.be. "C'est la raison pour laquelle il vaut mieux choisir un ingénieur en construction ou un architecte, avec suffisamment de références. Et vérifiez s'il peut par exemple réaliser des scans thermiques détaillés."