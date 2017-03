Ahold Delhaize et Elia disparaissent d'un Bel20 en pleine effervescence

Le 20 mars, la société luxembourgeoise spécialisée dans la production d'acier Aperam et la holding Sofina ont remplacé Ahold Delhaize et Elia dans le Bel20. La chaîne de supermarchés - plus assez belge - et le gestionnaire de réseau - plus assez grand - n'avaient plus leur place dans l'indice boursier vedette.