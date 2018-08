Arco vs Ageas: parmi les actionnaires floués, qui aura le plus de chances d'être indemnisé?

Toutes les actions ne se ressemblent pas. Ainsi, les parts émises par des coopératives, par exemple Arcopar, Arcofin ou Arcoplus, ne sont pas comparables aux actions cotées en Bourse de Dexia ou de Fortis (désormais Ageas). La différence? Les coopérateurs d'Arco ne pouvaient sortir du capital que durant la première moitié de l'exercice. Et il était impossible d'appeler plus de 10% du capital en une seule fois. S'agissant des actions cotées, par contre, les investisseurs peuvent entrer et sortir du capital à leur convenance. En outre, les actionnaires de Dexia et de Fortis se partageaient intégralement les bénéfices, mais aussi les pertes. Ce qui n'est pas le cas pour les sociétés coopératives agréées, telles Arcopar et consorts, pour lesquelles le rendement annuel est limité à 6%.

...