Augmentez votre rendement grâce aux "small caps"

L'intérêt des investisseurs pour les petites actions ou small caps (actions à faible capitalisation boursière) est due au supposé size effect, un rapport inversé entre la taille de l'entreprise (sur base de la capitalisation boursière) et la performance boursière de l'action de cette entreprise. Autrement dit, plus l'entreprise est petite, plus l'action aurait de chance de bien performer en Bourse.

