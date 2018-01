Belle année 2017 pour les fonds flexibles prudents

Les fonds mixtes flexibles constituent une gamme très populaire chez les particuliers. Selon les derniers chiffres publiés par la BEAMA (l'association belge des gestionnaires d'actifs), les fonds mixtes ont été la classe qui a enregistré la plus forte progression des encours depuis le début 2017, avec des encours commercialisés qui ont grimpé de plus de 13 milliards d'euros sur les trois premiers trimestres de l'année. Avec près de 90 milliards d'euros en actifs sous gestion, ils représentent désormais plus de 47 % de l'encours en fonds de placement détenus sur le marché belge, contre 21 % en 2008.

