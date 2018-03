Bois Sauvage, un holding belge "concentré"

Avec une capitalisation boursière de 600 millions d'euros, Bois Sauvage est le plus petit holding belge coté en Bourse de Bruxelles. Son portefeuille d'investissements contient un nombre limité d'entreprises, actives dans l'industrie et la consommation discrétionnaire. Plus de la moitié de la valeur du portefeuille est générée par des sociétés non cotées. Outre ses investissements stratégiques, Bois Sauvage dispose d'un modeste portefeuille immobilier.

