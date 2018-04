Capital Group propose une gestion flexible à plusieurs voix

Capital Group est un des plus grands et des plus anciens gestionnaires d'actifs américains, avec plus 1.500 milliards de dollars en actifs sous gestion. Le groupe californien est resté une société privée détenue par ses propres employés, avec des bureaux un peu partout sur la planète, plus particulièrement en Europe (Francfort, Madrid, Milan, Zurich, Luxembourg) et dans les marchés émergents (Pékin, Hong Kong, Mumbai, Singapour, Tokyo). Le groupe est également un des plus importants acteurs dans le domaine de la gestion mixte, avec des actifs sous gestion de plus de 370 milliards de dollars.

