Carmignac Patrimoine joue la carte technologique

Carmignac a constitué une grande partie de sa renommée internationale lors de la crise de 2008. En sortant totalement des marchés, les gestionnaires de Carmignac ont traversé sans encombre la plus grande crise financière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette décision a fait affluer les capitaux vers le fonds géré depuis sa création par Edouard Carmignac et elle va également valider les avantages d'investir une partie du portefeuille sur les fonds mixtes flexibles. Cette classe de produits est aujourd'hui la plus populaire dans le coeur des investisseurs belges, un succès qui se confirme d'ailleurs à chaque bilan trimestriel publié par la BEAMA (Belgian Asset Managers Association).

