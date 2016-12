Combien ça coûte de faire gérer votre portefeuille par un robot ?

Quelle est la cible ?

De plus en plus de banques en ligne offrent aussi une gestion de portefeuille en ligne, avec un seuil d'entrée bas. On parle notamment de MeDirect, KeyPrivate, Easyvest, Pritle... Ces gestionnaires de fortune en ligne visent surtout l'investisseur non-actif dont le portefeuille est inférieur à 250.000 euros. À partir de ce montant, vous pouvez en effet accéder au "personal banking" dans pas mal de banques, ce qui est en général une version light de la réelle gestion de fortune, où la barre se situe souvent à un million.

Pour la gestion de portefeuille en ligne, vous ne recevez donc pas de conseiller personnel, mais un programme d'ordinateur règle tout pour vous. Le seuil d'entrée diffère d'une banque à l'autre, mais il se situe en général entre 5.000 et 15.000 euros. Vous pouvez donc y accéder à partir d'un montant relativement petit.

Votre portefeuille d'investissement sur mesure

Pour y avoir accès, on doit d'abord répondre à un certain nombre de questions en ligne, suite à quoi un logiciel informatique définit votre profil d'investisseur. Sur base de ce profil, le programme informatique vous proposera un certain nombre de fonds ou parfois des trackers (fonds indiciels avec un faible coût de gestion) pour correspondre à ce profil.

Ceci est en partie comparable aux fonds mixtes proposés en fonction de votre profil au guichet des banques classiques. Mais l'avantage de ces gestionnaires de portefeuille en ligne est qu'ils proposent en général des fonds de premier ordre et qu'ils n'essaient donc pas de vous imposer les fonds maison.

Vraiment moins cher ?

Dans leur publicité et sur leur site web, ces gestionnaires de fortune en ligne affichent des faibles frais. Ils mettent surtout l'accent sur le fait que vous ne payez pas (ou presque pas) de frais d'entrée ni de droits de garde, ce qui est bien sûr positif. Mais ensuite, il y a aussi des frais de gestion annuels, qui ne sont pas toujours simples à trouver sur leur site web.

Les frais de gestion annuels se situent en général autour de 0,50% par an. Ce n'est bien sûr pas vraiment cher. Mais ayez toutefois à l'esprit que les gestionnaires de portefeuille en ligne investissent en général dans des fonds où le fonds a lui-même souvent aussi des frais de gestion annuels de 1 à 1,5%. Les robots conseillers sont par conséquent loin d'être gratuits comme l'entendent la publicité ou certains sites web.