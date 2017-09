Comment devenir millionnaire

Fondateur de Spiltan, Börjesson est désormais à la tête d'une entreprise pesant plus de 3 milliards de dollars. Il est également d'avis que tout un chacun pourrait développer son patrimoine en suivant quelques principes de base compilés par Veckans Affärer.

1)Épargnez 10% de votre salaire

"À la fois le plus vieux et le meilleur conseil d'investissement : épargnez 10% de votre salaire chaque mois, avant tout autre chose." Commencez sans attendre, le plus tôt étant le mieux.

2)Vivez suivant vos moyens

"Je constate tout le temps que les gens dépensent de l'argent à des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires comme déjeuner dans un restaurant plutôt que cuisiner chez soi, acheter un café sur le chemin du travail, des tickets de loterie, des cigarettes, etc.". Börjesson recommande donc la chasse aux dépenses inutiles, surtout si elles risquent de faire basculer votre budget dans le rouge.

3)Achetez des actions ou des fonds d'actions

À l'image de Warren Buffett, Börjesson ne jure que par les actions tout en se fiant à la diversification pour limiter les risques, notamment au travers des sociétés d'investissement ou des fonds. Si vous achetez des actions individuelles, cantonnez-vous aux sociétés de grande qualité sans tenter de dénicher la dernière pépite du moment.

4)Conservez vos investissements

"Vous pouvez évidemment vendre une partie de vos placements pour acheter un appartement ou réaliser le voyage de vos rêves" mais "ne vendez jamais tout". Börjesson estime également que le seul horizon de placement qui compte est le long terme, vous devez être prêt à garder chaque investissement plus de dix ans.

5)N'écoutez pas les conseillers

Börjesson recommande d'investir via des fonds indiciels (se contentant de copier un indice de référence) avec des frais de gestion réduits et surtout, de se tenir éloigner des conseillers. "Le plus tragique est que des gens épargnant suffisamment chaque mois ne deviendront pas millionnaires car ils écoutent les mauvais conseils de conseillers qui sont en fait des vendeurs".