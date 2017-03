Comment investir ? Regardez dans votre caddie !

Investir suivant ses choix de consommation est souvent présenter comme une stratégie réservée aux débutants. Pourtant, Warren Buffett n'explique pas autrement son important investissement (désormais évalué à près de 17 milliards de dollars) dans Coca-Cola. L'oracle d'Omaha a en effet profité du krach d'octobre 1987 pour se positionner à bon compte sur le géant des sodas dont il apprécie manifestement les produits. Warren Buffett est même allé jusqu'à évoquer sa grande consommation de Coca-Cola (et Cherry Coke) comme secret de longévité, l'investisseur veillant encore sur un conglomérat de 420 milliards de dollars malgré ses 86 printemps.

Le spéculoos devient or

Les investisseurs belges ont également leur success story nationale avec Lotus Bakeries dont le cours a quasiment été multiplié par 50 depuis 2003. Dans un premier temps, la progression a été alimentée par des mesures internes (l'arrêt progressif de la production pour tiers). Celui qui aurait fondu pour le titre Lotus lors du lancement de la pâte à tartiner au spéculoos en 2008 a également quasiment multiplié sa mise par 10.

Gin-tonic

Mieux encore, les amateurs de gin-tonic ayant jeté leur dévolu sur Fever Tree lors de son introduction en Bourse fin 2014 ont enregistré un rendement plus de 1000%. Une évolution bien plus rapide que son chiffre d'affaires qui a quand même quasiment triplé en deux ans, ce qui a évidemment gonflé la valorisation du titre.

Valorisation élevée

Les multiples de valorisation sont d'ailleurs sans doute le principal handicap des investissements dans les valeurs de consommation actuellement, le secteur ayant été plébiscité ces dernières années par les personnes à la recherche d'un rendement plus ou moins stable dans un contexte de taux d'intérêts historiquement bas. Les géants comme Nestlé, Unilever, AB InBev ou Danone apparaissent très chers. Cela ne doit toutefois pas vous empêcher de vous pencher sur votre caddie pour y dénicher les nouveaux produits qui plaisent, l'évolution des ventes pouvant être bien plus rapide dans les plus petites sociétés...

Comprendre son investissement

Cette stratégie d'investissement présente plusieurs avantages dont le principal est sans doute de comprendre l'activité de la société, une donnée essentielle avant tout investissement selon Warren Buffett. Si pour une raison quelconque, Lotus Bakeries doit remplacer l'huile de palme par du beurre dans son spéculoos, vous comprendrez aisément que cela représente un surcoût sensible et pourrait vous rendre compte par vous-même (et dans votre entourage) si la hausse des prix de vente modifie votre comportement d'achat.