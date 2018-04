Comment se prémunir contre les fluctuations des monnaies étrangères ?

Il y a quatre ans, l'euro commençait à perdre des plumes par rapport au dollar américain. Un an plus tard, la monnaie européenne avait perdu un quart de sa valeur. D'un peu plus de 1,39 dollar, il est retombé à 1,05 dollar. L'affaiblissement de l'euro en 2014 était dû au grand écart des banques centrales : la banque centrale américaine (Fed) s'apprêtait à relever les taux d'intérêt tandis que la Banque centrale européenne (BCE) faisait l'impossible pour rendre le crédit encore meilleur marché.

...