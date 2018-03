Concours investisseur : La revanche des taureaux

Depuis, le climat boursier a bien changé. Trump a en tout cas créé quelques ouvertures et ne souhaite pas frapper tous les pays producteurs d'acier et d'aluminium avec la même intensité. De plus, la Corée du Nord a créé la surprise en montrant des signes d'apaisement. Kim Jong-un, le "rocket man", a en effet tendu la main à Trump, le "vieil Américain sénile", qui l'a aussitôt saisie. La rencontre proprement dite aura sans doute lieu après la fin du Concours Investisseur et l'issue en reste bien entendu un mystère.

La saison des résultats bat son plein et les investisseurs qui réussissent à sélectionner les entreprises qui publient des résultats meilleurs que prévu peuvent faire de très belles affaires. Le tout est de parvenir à éviter les valeurs dont les résultats se révèlent décevants. À la bourse de Bruxelles, Agfa-Gevaert et Ontex ont ainsi été sanctionnées par le marché. À Amsterdam, Boskalis Westminster a subi le même sort. Par ailleurs, il reste intéressant de prendre en portefeuille des valeurs opéables.

Changements au sommet

L'une des tâches les plus difficiles à laquelle les joueurs sont confrontés consiste à renverser la vapeur à temps et à troquer les positions baissières contre des positions haussières, et vice versa. Le leader de la semaine dernière, Johan.temm, n'y est pas trop bien parvenu et a perdu quelques dizaines de places. Rafken, en revanche, a vendu ses positions baissières à temps et est allé à la hausse. Cette stratégie lui a bien réussi puisqu'il occupe à présent la tête du classement avec une avance de près de 4 % sur le premier poursuivant. Son plus grand bénéfice, il l'a enregistré sur un turbo long sur l'indice néerlandais AEX. Son portefeuille comprend bon nombre d'actions financières, telles qu'Aegon, Deutsche Bank et ING. Hélas, il détient également l'assureur français Axa dont l'annonce d'une grande reprise aux États-Unis a pesé sur le cours. Axa est ainsi la seule action sur laquelle Rafken affiche actuellement une perte. En positions deux, trois et quatre, on découvre des nouveaux venus relatifs. Quant à la cinquième place, elle est occupée par Genialgeo, le gagnant du premier classement hebdomadaire.

Que faire ?

La fin du Concours Investisseur est encore loin. Il se terminera le vendredi 27 avril 2018 et toutes les personnes qui s'inscrivent maintenant ont donc une chance de remporter l'un des classements hebdomadaires restants. Le prix de la semaine de 1 000 EUR en actions peut être une belle motivation pour franchir le pas. En 7 semaines, bien des choses peuvent encore se passer. Et n'oubliez pas de répondre chaque jour à la question supplémentaire. Une bonne réponse vous rapportera 250 EUR virtuels. Les petits futés invitent leurs amis à s'inscrire lorsqu'ils ont une chance de décrocher la tête du classement hebdomadaire. Vous pouvez inviter un nombre illimité d'amis, mais le montant virtuel que vous pouvez gagner lorsque ceux-ci créent un portefeuille après avoir cliqué sur le lien est plafonné à 2 500 EUR. L'invitation d'amis peut rapporter gros jusqu'au vendredi 23 mars 2018. Toutes les personnes intéressées par les investissements ou qui souhaitent se mesurer à leurs proches, collègues ou amis peuvent s'inscrire sur le site web http://concoursinvestisseurs.levif.be.

Nous rappelons que les joueurs ne peuvent s'inscrire qu'une seule fois pour que leur participation soit valable.

Gagnant troisième semaine

Après une semaine dominée par les ours (baissiers), ce sont cette fois les taureaux (haussiers) qui étaient à la fête. La plus belle performance a été réalisée par le portefeuille Marcwill, dont le succès s'explique par des arbitrages réussis. Ce joueur a remporté sur base hebdomadaire un bénéfice de 9,19 %, même si ce résultat résulte en partie de l'invitation d'amis et du fait d'avoir "liké" le Concours Investisseur sur Facebook. Il a gagné pas mal d'argent avec des turbos sur le pétrole brut, passant très rapidement de long à short et vice versa. Pourtant, il n'a pas hésité à vendre parfois à perte et à s'engager dans une autre position. Avec Advanced Metallurgical Group aussi, il a remporté 500 EUR en achetant le titre à 37,50 EUR pour le revendre le lendemain à 39,86 EUR.