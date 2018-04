Concours Investisseur: le calme après la tempête ?

Après que le président américain Trump a soufflé le chaud et le froid, trois pays occidentaux - les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne - ont bombardé trois cibles en Syrie au cours du week-end. La réaction a été considérée comme très modérée, et puisque la Russie avait été informée au préalable, aucune victime russe n'a été déplorée. Le pays de Poutine s'est contenté d'une riposte verbale, mais les experts estiment qu'il y a un réel risque que la Russie organise des cyberattaques sur l'Occident. De telles attaques peuvent provoquer de nombreuses perturbations, y compris dans les hôpitaux et les aéroports, par exemple.

Les analystes boursiers s'apprêtent à découvrir les résultats du premier semestre 2018, qui commencent tout doucement à tomber. On s'attend à ce que la plupart des chiffres soient bons, mais les entreprises qui publient des résultats décevants peuvent être sanctionnées en bourse. La situation politique mondiale semble s'être éclaircie quelque peu, mais bien entendu, il peut toujours se produire des développements inattendus.

Beursrebel est le nouveau leader

Dans le tableau général, on n'observe pas de grands mouvements, même si le classement s'est quelque peu modifié. Il est emmené à présent par Beursrebel qui affiche un score de 25,59 %. Ce participant a pris le contre-pied de la tendance générale en s'engageant à la hausse. Par ailleurs, il a réalisé un joli bénéfice sur un turbo long sur l'indice AEX qu'il détient en portefeuille, en plus d'une miniposition dans un turbo long sur l'indice Dow Jones. Beursrebel est entièrement investi, notamment dans les actions Agfa Gevaert, Arcadis, ASML, Bpost, Deutsche Bank, Fugro et Technip. La grande majorité de ces positions sont bénéficiaires. En plus d'une très légère perte sur Bpost, il subit tout de même une perte d'un peu plus de 4 % sur Umicore.

Le gagnant de la huitième semaine

Toonwauters remporte le huitième classement hebdomadaire, une victoire bien méritée, mais si Petramaxiim avait pris la peine de répondre aux questions du quiz, c'est elle qui aurait remporté la palme. Malheureusement, la dernière transaction de cette participante remonte au 8 mars. Ce n'est pas Toonwauters qui s'en plaindra... Son score de 8,71 %, il le doit en grande partie au bénéfice de 124 % qu'il réalise sur un turbo long sur le pétrole Brent, et qui a affiché une hausse vigoureuse la semaine dernière. Par ailleurs, il détenait un portefeuille d'actions liées au secteur de l'énergie et du pétrole, composé d'E.ON, Engie, Euronav, Exmar, Fugro, Royal, SBM Offshore, Technip et Total.

Bon à savoir

Comme de toute évidence, la confusion règne quant aux médailles attribuées pour le nombre de transactions effectuées par les participants du Concours Investisseur, une clarification s'impose. La notion de "transaction" ne correspond pas au nombre de transactions qui s'affichent dans l'historique de votre portefeuille. En effet, nous entendons par transaction "l'achat ou la vente d'une position". Les frais qui accompagnent l'achat ou la vente d'une position n'entrent pas en ligne de compte, pas plus que les sommes virtuelles que vous avez remportées le cas échéant en répondant correctement aux questions du quiz, en invitant des amis à s'inscrire ou en partageant la page du concours sur Facebook.