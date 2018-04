Concours investisseur: prêt pour le sprint final

Au cours du week-end, le président nord-coréen Kim Jong-un est apparu aux yeux du monde comme un héraut de la paix. Cette nouvelle rend le monde en tout cas plus sûr, à condition que le président américain Trump, qui est censé rencontrer son homologue nord-coréen avant le mois de juillet, ne vienne pas remettre de l'huile sur le feu. L'initiative de Kim Jong-un arrange bien entendu le président Trump pour qui tout succès dans la politique étrangère est le bienvenu. Il se peut que l'annonce du président nord-coréen ait un impact positif sur les bourses et les fasse renouer avec la hausse au cours de la dernière semaine du Concours investisseur.

Outre l'amélioration de la situation géopolitique, les résultats des entreprises au premier trimestre peuvent également orienter les marchés dans un sens ou dans l'autre. Il ne reste plus beaucoup de temps pour spéculer sur l'une ou l'autre reprise, mais il se dit que Bouygues lorgnerait son concurrent Altice. En particulier, sur la branche française de ce dernier, SFR. Bien entendu, des éléments inattendus peuvent toujours venir jouer les trouble-fêtes.

Dietersky est le nouveau leader

Dans le classement général, les différences paraissent relativement grandes, mais elles ne sont pas insurmontables, surtout si les marchés font des sauts de carpe. De plus, il n'est jamais exclu que l'huissier de justice disqualifie l'un ou l'autre joueur.

Le gagnant de la neuvième semaine

Avec un résultat de 5,30 %, c'est le portefeuille Kleinhei qui remporte le neuvième et dernier classement hebdomadaire de cette édition du concours. Il s'en est fallu de peu puisqu'Ekremkocak termine deuxième avec 0,01 % de différence. Le gagnant du classement hebdomadaire remporte un portefeuille d'une valeur de 1 000 EUR. Notons qu'au cours de la période, le gestionnaire du portefeuille Kleinhei n'a effectué aucune transaction et s'est contenté de répondre correctement à la question quotidienne. Kleinhei doit son gain à la hausse du prix du pétrole sur lequel il a anticipé à l'aide d'un turbo long, ainsi qu'au redressement de plusieurs actions, parmi lesquelles Altice. Il a également réalisé un bénéfice sur l'achat d'un tracker sur la bourse russe.

Bon à savoir

Comme chaque année, l'huissier de justice vérifiera à la fin du Concours si les joueurs qui occupent la tête du classement ont bien respecté le règlement. Ceux qui ne l'ont pas fait seront irrévocablement rayés du classement, dans l'intérêt des participants honnêtes. Les joueurs qui se sont inscrits plus d'une fois, qui ne gèrent pas leur portefeuille eux-mêmes ou qui gèrent les portefeuilles de toute la famille peuvent se faire du souci. Il n'est pas non plus permis de modifier le nom d'un portefeuille en cours de route : nous devons alors partir du principe qu'un portefeuille est géré par deux joueurs différents, ce qui est interdit explicitement par le règlement du concours. Indubitablement, l'intransigeance de l'huissier fera des victimes, y compris dans le haut du tableau.