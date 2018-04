Concours investisseur: Procession d'Echternach

Ce qui est sûr, c'est que les Chinois ne sont pas découragés par la menace d'une guerre commerciale, ils prennent des contre-mesures qui peuvent être très désagréables pour les agriculteurs américains, principal électorat de Trump. Personne ne sait ce que Trump a réellement l'intention de faire. Ces trois dernières semaines du Concours Investisseur s'annoncent dès lors assez passionnante ! Nous nous attendons à une certaine volatilité.

futurebuikder prend le relais

Avec un score de 21,76%, Futurebuilder a devancé Rafken, qui est toujours en deuxième position. A l'heure actuelle, Futurebuilder n'a qu'un turbo sur l'indice AEX néerlandais dans son portefeuille. À côté de cela, ce joueur a réalisé un bénéfice sur un certain nombre d'actions. On remarque qu'il passe rapidement du long au court et vice versa. Il s'agit peut-être d'une bonne stratégie dans les circonstances actuelles. D'autre part, Rafken peut avoir confiance en la sélection des actions qu'il détient depuis longtemps dans son portefeuille.

Gagnant de la septième semaine

La semaine dernière n'a compté que quatre jours de bourse. Cela n'a pas empêché la gagnante Chantal1 de récolter un gain de 8,75% sur ces quatre jours. Sa stratégie était inhabituelle. Elle a effectué une transaction le 5 mars dernier. Elle a vendu un turbo sur l'indice VIX qui montre la volatilité des marchés. Juste après, elle a acheté un turbo court sur le même indice. Elle a également acheté un certain nombre d'actions en baisse, comme Bpost et Ontex. Deux jours plus tard, Chantal1 a encaissé les profits de plus de 3.000 euros sur le turbo pour acheter un turbo sur l'américain Dow Jones. Cela a également été un grand succès, car elle a enregistré un bénéfice de plus de 1000 euros vendredi soir.

Bon à savoir

Nouveau dans cette édition 2018: les joueurs peuvent obtenir des médailles lorsqu'ils atteignent certains objectifs. En jouant au Concours Investisseur, vous pouvez investir dans six catégories différentes: actions belges, néerlandaises, françaises et allemandes, trackers et turbo. Pour gagner la médaille d'or, il faut avoir toutes ces valeurs dans le portefeuille à la fin du concours. Il ne suffit pas d'avoir acheté et vendu pendant le concours.