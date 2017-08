De belles "small caps" au niveau global

En dépit d'un thème potentiellement attractif, les fonds investis en petites capitalisations au niveau global ne constituent pas une classe très nombreuse. Il existe tout au plus une dizaine de fonds commercialisés en Belgique disposant d'un historique de performance supérieur à trois ans, et d'actifs sous gestion qui dépassent les 50 millions d'euros. Autre caractéristique de ce groupe, aucun fonds ne dépasse les 500 millions d'euros en actifs sous gestion. La performance annualisée des six fonds disposant d'un historique supérieur à cinq ans se monte en moyenne à 13,4 %.

