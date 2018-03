Du "stock picking" français en actions européennes

Stéphanie Bobtcheff, gestionnaire du fonds Echiquier Agenor et Carl Auffret, gestionnaire de DNCA Invest Europe Growth, apprécient les valeurs de croissance européennes, et tous deux consacrent leur temps à étudier et défendre les titres qu'ils mettent dans leurs portefeuilles avec un horizon d'investissement souvent très lointain. Ils gèrent des fonds très concentrés (autour de 40 valeurs) notés quatre ou cinq étoiles chez Morningstar, dont les actifs sous gestion ont fortement progressé ces dernières années, pour atteindre 570 millions d'euros pour le fonds small caps de la Financière de l'Echiquier et plus de 900 millions d'euros pour le fonds de DNCA Investments.

...