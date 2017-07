Fonds: tous les frais sont-ils vraiment inclus dans les frais courants ?

Frais et fonds

Les frais réalisés par un fonds sont importants, parce qu'ils ont une influence directe sur le rendement du fonds. Plus les frais sont élevés, plus le rendement final sera faible. Ou pour le dire autrement, plus les frais sont élevés, plus il sera difficile pour le gestionnaire du fonds de faire mieux que ses concurrents. Il doit en effet d'abord éliminer le handicap des frais plus élevés.

Frais d'entrée

Lors de la souscription à un fonds, vous payez en général des frais d'entrée. Dans la plupart des banques, ils se situent entre 1 et 3% en fonction du fonds et du montant que vous investissez. Vous pouvez négocier ces frais. Chez certains banquiers en ligne, vous ne payez pas de frais d'entrée pour certains fonds.

Tous les frais annuels dans les frais courants ?

Mais les principaux frais sont des frais annuels qui grignotent le rendement année après année. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de savoir précisément en quoi consistent ces frais. Les frais annuels d'un fonds, vous pouvez les connaître en un coup d'oeil en regardant les frais dits courants, ce qui s'appelait auparavant le total expense ratio (TER). Vous pouvez les retrouver dans le prospectus ou KID (Key Investor Information Document) que votre banquier doit vous remettre. Les frais annuels principaux sont les frais de gestion, mais à côté de cela, il y a aussi d'autres frais comme les frais d'administration ou un service fee. Ceux-ci font en général partie des frais courants.

Tout de même pas tous les frais

Les frais courants d'un fonds vous donnent donc en un coup d'oeil une bonne image des frais annuels du fonds. Mais tenez également compte du fait que tous les frais ne sont pas inclus dans ces frais dits courants. Les frais de transaction à l'intérieur du fonds n'en font ainsi pas partie.

Mais ce que l'on ne sait souvent pas, c'est que la commission de performance ou performance fee (où le gestionnaire du fonds reçoit un bonus en cas de prestations exceptionnelles) ne fait également pas partie des frais courants. Bien que les fonds avec une commission de performance soient une minorité en Belgique, tenez-en tout de même compte lorsque vous comparez des fonds.