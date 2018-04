Groupe Bruxelles Lambert (GBL): un retournement stratégique payant

"C'est le rendement total pour l'actionnaire en 2017 dont nous sommes le plus fiers : à 16,8 %, nous surperformons le Stoxx Europe 50, notre indice de référence pour la quatrième année consécutive ! ", se réjouit Gérard Lamarche, numéro un de GBL, en commentant les résultats annuels du groupe. Le portefeuille s'est apprécié de 11 % l'an passé. Le holding a investi plus d'un milliard d'euros et engrangé, grâce à quelques cessions au sein du volet private equity (capital-investissement), un résultat net digne d'être souligné.

