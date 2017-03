"Investir dans les énergies renouvelables coûte moins cher"

"La Belgique et d'autres pays d'Europe ont une image tronquée du marché des énergies renouvelables. Nous réfléchissons encore toujours en termes de subventions. Le reste du monde a passé ce stade. Dans bien des cas, les énergies renouvelables constituent la solution la plus rentable ", affirme Marc-Philippe Botte, un des 10 partenaires d'Omnes Capital et directeur de la division Energies renouvelables depuis 2009.

...