L'influence grandissante de l'analyse financière

"Vous vous y connaissez en opérations boursières ? Auriez-vous l'un ou l'autre tuyau à donner ? " Voilà le genre de questions qu'un collègue se voyait régulièrement poser alors qu'il voulait passer une semaine de vacances relax au soleil. C'est un fait : la Bourse suscite de plus en plus d'intérêt depuis quelques mois. Les épargnants à l'affût de bons conseils suivent l'avis des analystes financiers, des férus de chiffres qui sondent les entreprises en vue d'anticiper les possibles bénéfices. Leurs analyses permettent de fixer un objectif de cours, d'anticiper l'évolution du prix d'une action sur un an et d'en recommander l'achat, la conservation ou la vente.

...