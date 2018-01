La dette émergente offre des opportunités d'investissement

Investir sur la dette émergente nécessite avant tout de faire un choix entre investir sur les fonds en devises locales, ceux qui investissent en devises fortes ou ceux qui adoptent une approche mixte entre les deux segments du marché. Les obligations émergentes en devises fortes permettent de bénéficier de rendements souvent attractifs mais ajoutent un risque supplémentaire, leur performance étant sensible à l'évolution de leur devise face (généralement) au dollar américain. Et sur les 10 dernières années, les fonds en devises locales (voir tableau) ont généré des performances extrêmement faibles et pratiquement tous affichent un bilan négatif sur cinq ans.

...