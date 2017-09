La fiscalité incite les investisseurs à se tourner vers les assurances-vie en branche 23

Chaque versement effectué dans une assurance-placement est grevé d'une taxe de prime de 2 %, mais tous les revenus sont ensuite exonérés du précompte mobilier et toutes les transactions échappent à la taxe sur les opérations de Bourse. Un avantage qui va devenir de plus en plus appréciable au regard des augmentations successives des taxes applicables à l'achat de fonds ! C'est le 1er janvier 2013 que la taxe de prime sur les assurances-vie a été augmentée pour la dernière fois.

