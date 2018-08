Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s'imposent de plus en plus

Les fonds qui investissent de manière durable et soutenable sont à la mode, et Febelfin est en train d'oeuvrer à la mise en place d'un label de qualité contraignant pour les fonds durables ( lire l'encadré "Nouveau label durable" plus bas). Si la Belgique a souvent été un précurseur dans le domaine des fonds éthiques, cette vague " durable " touche aujourd'hui tous les gestionnaires européens, notamment chez Kempen Capital Management et chez SYZ Asset Management.

...