Les "Green Bonds", plus qu'un effet de mode

Le groupe américain BlackRock a, le 23 mars dernier, lancé le Green Bond Index Fund. Ce fonds sera donc clairement investi en " obligations vertes " et de manière passive : il suivra un indice reflétant l'ensemble du marché, à savoir le Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index. Le lancement de ce fonds spécialisé (qui est très loin d'être le premier du genre) par le plus important gestionnaire d'actifs du monde, tout comme l'existence d'un indice dédié, démontrent que le marché des green bonds a atteint une certaine maturité et dépasse donc l'éventuel effet de mode que l'on aurait pu soupçonner voici quelques années encore.

...