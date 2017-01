"Les investisseurs ne doivent pas s'attendre à des taux plus élevés"

En qualité de chief investment officer d'Amundi, l'économiste et historien financier Pascal Blanqué supervise 1.054 milliards d'euros d'investissement pour la société de gestion d'actifs née de la fusion de la branche patrimoine du Crédit Agricole et de la Société Générale. Le patrimoine géré par le Français est comparable en importance à l'économie espagnole, ce qui fait de lui un des investisseurs les plus influents sur les marchés financiers.

...