Les meilleurs fonds de 2016

Le 15 février, les Morningstar Awards ont récompensé les meilleurs gestionnaires de fonds actifs sur le marché belge. Fort d'une des banques de données les plus fournies et d'une armée d'analystes, Morningstar est un acteur influent dans le monde des fonds. Pour sélectionner les meilleurs gestionnaires, Morningstar commence par examiner les rendements des cinq dernières années et les risques pris pour parvenir à ces rendements. " Cette liste de candidats sélectionnés selon des critères quantitatifs est ensuite minutieusement étudiée par les analystes spécialisés et des contrôles qualitatifs sont effectués ", explique l'analyste Jeffrey Schumacher.

...