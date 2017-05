Les records de Wall Street en 10 moments clés

1 Mars 2009 Le S&P 500 touche le fond

Après une chute historique, l'indice S&P 500 se retrouve à 677 points. Le panier d'actions de référence est coté à moins de la moitié de son meilleur niveau, un an et demi auparavant. Les investisseurs paniquent devant la crise du secteur financier, qui ébranle les bases de l'économie mondiale. Finalement, les autorités et les banques centrales parviennent à éviter de justesse l'écroulement total du système. " Avec le recul, c'était naturellement une formidable occasion pour acheter, déclare Nick Peters, gestionnaire de fonds chez Fidelity, un gestionnaire de patrimoine américain. C'est la politique des banques centrales qui a catalysé la suite des événements. Elles ont montré qu'elles étaient prêtes si d'autres problèmes devaient survenir. Les investisseurs ont donc retrouvé assez de confiance pour miser sur les entreprises. "

