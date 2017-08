Les sociétés chinoises s'affirment dans le radar des investisseurs étrangers

La Chine possède la marque de bière la plus bue, le spiritueux qui dégage le plus de valeur et le premier opérateur télécom mondial. Pourtant, qui chez nous a déjà entendu parler de Snow, Kweichow Moutai et China Mobile ? Les investisseurs auraient cependant tort de ne pas s'y intéresser de plus près. Hormis pour étoffer votre culture générale, ses sociétés étaient auparavant dénuées d'intérêt, leurs actions étant inaccessibles. Jusqu'à aujourd'hui !

...