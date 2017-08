Notre organe de contrôle lutte contre les jeux d'investissement dangereux

AvaTrade et iCFD, respectivement implantés en Irlande et à Chypre, sont actifs sur les marchés financiers. Ils ont notamment développé des plateformes commerciales où elles proposent des instruments de placement. Entre 2014 et 2016, AvaTrade et iCFD ont vendu des CFD sur le marché belge. Chez iCFD, les investisseurs pouvaient aussi se procurer des options binaires.

