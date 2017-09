Perspectives solides dans la technologie

David Older a construit la majeure partie de sa carrière aux Etats-Unis, notamment chez Morgan Stanley et dans un hedge fund new-yorkais. Il est engagé chez Carmignac en 2015 afin de superviser la gestion des valeurs exposées sur les technologies de l'information et les médias. Des premiers pas concluants qui ont poussé la société française à nommer David au poste de head of equities (responsable de l'équipe Actions) au début de l'année 2017. Il reste également en charge de la gestion des investissements, notamment sur les actions américaines ou sur le secteur technologique. A ce titre, David Older et son équipe sont en charge de l'allocation sur les marchés boursiers du fonds Carmignac Patrimoine, qui peut grimper jusqu'à 50 % des actifs sous gestion (actuellement autour de 24 milliards d'euros). Basé à Londres (comme la majeure partie de son équipe), il était récemment de passage à Bruxelles pour nous livrer sa vision sur les perspectives offertes aux marchés boursiers.

