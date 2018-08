Pourquoi les squelettes de dinosaures font monter les enchères

Sur le marché des placements alternatifs, on connaissait déjà les oeuvres d'art, les ancêtres automobiles et les grands crus classés. Aujourd'hui, les fossiles envahissent les salles de ventes et la cote des monstres ressuscités ne cesse de grimper. Effet de mode ou nouvelle valeur refuge ?