Quatre questions avant d'investir dans le cigare

En 2005, le banquier britannique Gordon Johns se vantait de ses investissements dans le cigare dans le Financial Times. " Les cigares cubains Davidoff des années 1970 étaient un de mes meilleurs placements, expliquait-il alors. J'ai payé 1.000 livres sterling par caisse de 25 cigares dans les années 1990 et je les ai revendus cinq fois plus cher 20 ans plus tard. Les cigares s'en vont littéralement en fumée quand ils sont achetés et fumés par les amateurs. Ce qui ne fait qu'ajouter à leur rareté et à leur valeur. "

