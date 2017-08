Quelques conseils pour investir dans le vin sans risquer la gueule de bois

Chez Auction Sylvie's, entreprise spécialisée dans la vente aux enchères de vins, plusieurs caisses d'excellents crus ont changé de main les 23 et 24 juin derniers. Ont été vendus notamment un lot de 12 bouteilles de Château Petrus 1990 pour un montant de 35.000 euros, et un autre de Château Latour 1990 pour 5.900 euros. Ce fut la dernière vente aux enchères dirigée par Joris Scott qui, après 10 ans de bons et loyaux services, quitte Sylvie's. L'entreprise porte le nom de l'épouse de son fondateur. " La ressemblance avec le nom de Christie's est un pur hasard ", rit Aart Schutten, nouveau gérant et commissaire-priseur de la maison anversoise. La prochaine vente qu'il dirigera est prévue les 1er et 2 septembre.

