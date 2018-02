Lire la chronique de Thierry Afschrift Professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles. Opinion

"Qui va tuer le bitcoin ?"

Le bitcoin et les autres cryptomonnaies connaissent un succès fulgurant. Elles sont plébicitées par un nombre de plus en plus important d'investisseurs, d'épargnants ou de spéculateurs. Leur cours, quoique très volatil, a augmenté dans des proportions inouïes jusqu'à un déclin prévisible, pour le bitcoin, au cours des dernières semaines.