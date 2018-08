Seul un "millennial" sur huit investit

Les jeunes nés entre 1980 et 1996 ont bien compris qu'épargner leur permettra de vivre correctement à l'âge de la pension. Mais en matière d'investissements, ils se montrent plus prudents que leurs parents. Dans le même temps, cette génération dispose de bien plus de sources d'information pour la gestion de ses finances que les précédentes.