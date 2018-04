Sofina (Danone, Colruyt, Delhaize), un portefeuille jeune et moderne

C'est clairement à tort que Sofina a pu passer pour un holding un peu assoupi : il a commencé à investir dans les entreprises privées ( private equity) aux Etats-Unis dès 1978. Il avait fait de même en Belgique trois ans plus tôt, en épaulant un grossiste de Hal promis à un bel avenir : Colruyt. Le distributeur familial entrera en Bourse en 1977 et y signera un envol parmi les plus spectaculaires de la place bruxelloise. Colruyt est, en valeur, la seconde participation de Sofina, qui en détient toujours 5,2 %.

...