Toutes les banques n'accordent pas des intérêts négatifs sur les crédits logement

Les personnes qui ont souscrit un crédit hypothécaire à taux variable il y a dix ans bénéficient aujourd'hui pleinement de la diminution des taux d'intérêt. Certains clients voient même les taux diminuer jusqu'à - 0,1 ou - 0,3%. En d'autres mots, la banque leur doit de l'argent. C'est notamment le cas pour des clients de BNP Paribas Fortis, ING, Belfius et AXA. Et dans ces deux dernières banques, cela cause des soucis, écrivent De Morgen et De Tijd.

Conditions générales

AXA et Belfius refusent d'accorder un taux négatif à leurs clients. Belfius fait référence à l'une des conditions générales précisant que le crédit rapporte des intérêts au bénéfice de la banque. Cela se traduit par 'la banque n'est pas redevable d'intérêts au client'.

AXA se réfère à son tour à l'Union Professionnelle du Crédit, qui affirme que le capital doit toujours être intégralement remboursé et que les intérêts négatifs ne sont donc pas possibles.

Jusqu'à présent, l'ombudsman du secteur financier a déjà reçu une dizaine de plaintes de clients mécontents. Le service de médiation a déjà tranché un dossier individuel à l'avantage du client. Selon De Tijd, il s'agirait d'un litige avec Belfius.

"Le collège est d'avis que la banque était obligée de payer les intérêts négatifs au client", ressort-il. L'ombudsman financier a invité la banque d'État à appliquer un taux d'intérêt négatif de 0,0146%. Belfius a fait savoir que le dossier est minutieusement étudié. La banque ne capitule donc pas encore.

(NS)