Trois façons d'investir dans la bière

Les Belges ont toujours été des buveurs de bière. Le plus grand brasseur du monde a son siège à Louvain. De nombreux Belges brassent leur propre bière pendant leurs loisirs. Les micro-brasseries poussent comme des champignons. Investir dans le jus d'orge et de houblon n'est, en revanche, pas encore entré dans les moeurs. Il est pourtant possible de garder en cave certaines sortes de bières, au même titre que le vin. Et comme son homologue à base de jus de raisin, la bière - certaines variétés du moins - bonifie avec le temps.

...