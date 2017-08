Un courtier en ligne est-il plus intéressant que votre banque ?

Investir en bourse est plus facile que jamais. Depuis un moment déjà, cela ne doit plus nécessairement se faire dans une agence bancaire. Tout peut se faire entièrement en ligne. Si vous achetez ou vendez des actions via le site web d'une grande banque, selon Test-Achats, les frais sont de 20 à 50% plus faibles que si vous le faites via le guichet de cette même banque.

