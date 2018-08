Un violon n'est pas l'autre : investir dans un instrument de musique peut rapporter beaucoup

Dans nombre de ménages, le piano des années 1980 figure indubitablement parmi les plus mauvais investissements. Le fils ou la fille chérie en jouait à peine, et se débarrasser d'une pièce de ce type relève aujourd'hui de la gageure. Pourtant, les placements rentables dans un instrument de musique existent bel et bien.